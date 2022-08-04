Всероссийская социальная кампания «Расставь приоритеты!» стартовала в Иркутской области. Фото: Госавтоинспекция Иркутска

На территории Иркутской области дан старт Всероссийской социальной кампании «Расставь приоритеты!». Проект организован Госавтоинспекцией МВД России. Главная задача – увеличение уровня безопасности на дорогах: профилактику аварий при пересечении перекрестков всеми участниками движения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- По итогам семи месяцев на территории региона произошло 157 ДТП, а в прошлом году – 190 по причине несоблюдения очередности проезда перекрестков водителями. В этом году погибло 6 человек и пострадало 218 человек, в прошлом году погибло 5 человек и пострадало 282, - привели статистические данные полицейские.

Кампания проходит в два этапа. Первый состоится летом, второй – осенью. Специалистам предстоит провести профилактическую работу и с водителями всех видов транспорта, и с пешеходами, и с кандидатами в водители, и, конечно же, с молодежью. Ключевым элементом при работе станет демонстрация видеороликов с правилами дорожного движения.

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