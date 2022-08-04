Опасное насекомое и личинки нашел иркутянин в купленной дыне. Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

Житель Иркутска обнаружил в купленной дыне мертвую муху и личинки насекомого. Приобретение было сделано вне санкционированного места торговли – из грузовика у дороги. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия. Именно в этот государственный орган обратился иркутянин, сделавший неприятную находку.

- В образцах фрагмента плода свежей дыни обнаружена дынная муха и ее личинки, являющейся карантинным организмом для стран ЕС и Таможенного Союза, - сообщили эксперты.

Отметим, что дынная муха является крайне опасным насекомым. Она вредит сельскому хозяйству в местах обитания: снижает урожайность, портит качество бахчевых культур. На полях, где обнаруживается дынная муха, вводят карантин.

Жителей Иркутска еще раз просят покупать арбузы и дыни только в санкционированных точках торговли.

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