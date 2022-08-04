Бездомный украл сумку с дорогим оборудованием на вокзале в Зиме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На привокзальной площади в Зиме у мужчины украли сумку. На дерзкое преступление решился 41-летний бездомный. Его личность удалось установить благодаря оперативной работе сотрудников полиции, к которым обратился потерпевший. Об этом сообщает Восточно-Сибирское линейное Управление МВД России на транспорте.

- В сумке потерпевший перевозил видеокамеру, дорогие наручные часы и портативные зарядные устройства. По словам владельца техники, ее общая стоимость составляет около 80 тысяч рублей, - пояснили полицейские.

В кратчайшие сроки удалось установить подозреваемого. Им оказался 41-летний мужчина без определенного места жительства. Содержимое украденной сумки он поменял на бутылку алкоголя и сотовый телефон. Покупателю злоумышленник сообщил, что все вещи принадлежат ему.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Известно, что ранее обвиняемый уже был судим за аналогичные преступления.

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