Капитальный ремонт начался в здании иркутского Театра Пилигримов. Фото: правительство Иркутской области

В здании иркутского Театра Пилигримов начался капитальный ремонт. Дом чиновника Т.Н. Солдатова, в котором расположено учреждение, является объектом культурного наследия регионального значения. На проведение ремонтных работ выделено 3,8 миллионов рублей. Об этом сообщает правительство Иркутской области.

Здание театра закрыто из-за аварийного состояния с 2017 года. Капитальный ремонт – это, конечно, долгожданное событие для всего коллектива, - рассказали в региональном правительстве. - В первых числах августа подрядчик зашёл на объект. В течение двух месяцев первый этап ремонта должен быть завершен.

Пока здание не эксплуатировалось, Театру Пилигримов приходилось показывать спектакли на других городских площадках. Сейчас коллектив временно репетирует в Доме офицеров, а также в иркутских театрах.

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