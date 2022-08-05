Временами будет идти дождь в Иркутске 5 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Иркутске 5 августа ожидается облачной с прояснениями. Временами будет идти дождь. Об этом предупреждают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

- В городе дует северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, - говорят метеорологи. – Днем воздух в областном центре прогреется до +20…+22 градусов.

Атмосферное давление, по данным Яндекса, в норме – 721 миллиметр ртутного столба. Что касается прогноза по региону, то погода в Иркутской области 5 августа несет сильные дожди, ливни, грозы. Днем порывы ветра будут достигать 15-17 м/с.

В Приангарье в пятницу также облачно с прояснениями. Кратковременные дожди выпадут в Тайшетском, Чунском, северо-западных, Киренском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском районах. Местами по региону выпадут сильные осадки. Днем столбики уличных термометров покажут +18…+23. Если небо закроют облака, похолодает до +12…+17 градусов.

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