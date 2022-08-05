Агрессивного сенбернара застрелили полицейские в Иркутском районе Фото: Евгения ГУСЕВА

Табельное оружие пришлось применить полицейским в поселке Марково под Иркутском. Вечером 4 августа в дежурную часть обратился мужчина. Вернувшись домой он и его семья, обнаружили возле крыльца крупного пса. Животное без намордника лаяло и бросалось на людей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- По указанному адресу незамедлительно прибыл экипаж патрульно-постовой службы полиции. При попытке полицейских приблизиться собака напала на них, - рассказали в ведомстве.

В любой момент агрессивный сенбернар мог укусить одного из сотрудников, поэтому оценив обстановку, офицеры применили оружие, обезвредив животное. Люди не пострадали.

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