726 водителей привлекли за нарушение правил перевозки грузов в Иркутской области Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

С начала 2022 года в Иркутской области к административной ответственности за нарушение правил перевозки сыпучих грузов привлечено свыше 700 водителей грузовиков. Ежедневный контроль по пресечению этого правонарушения проводится на дорогах Иркутска и области. Об этом сообщает ГИБДД МУ МВД России «Иркутское».

- Полицейские с начала 2022 года привлекли 726 водителей грузовиков, нарушивших правила транспортировки грузов, - рассказали в ГИБДД. - Согласно ПДД кузов с сыпучим грузом должен быть полностью накрыт пологом и надежно закреплён в момент движения.

Отметим, что санкция административной статьи за нарушение правил перевозки сыпучих грузов предусматривает штраф 500 рублей. Водителей убедительно просят соблюдать правила, так как их нарушения напрямую влияю на экологию города и региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

66-летняя пенсионерка выпала из движущегося автобуса в Братске. Женщину госпитализировали с травмами. (подробности)

Менеджер, деньгами и шампанским пытавшийся не допустить закрытие ТРЦ «Сильвермолл» в Иркутске, отправится в колонию строгого режима. Также ему предстоит выплатить огромный штраф. (подробности)