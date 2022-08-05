День мамонта отметят в Усольском районе Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

День мамонта отметят в Усольском районе. Традиционное мероприятие начнется в 15.00 20 августа 2022 года на повороте с федеральной трассы в село Мальта возле композиции «Мамонты». На праздник приглашают всех желающих. Об этом сообщает Администрация Усольского района.

- В программе – первенство по гребле на лодках «Весла на воду», развлекательная программа для детей, выставка экспонатов «Назад в прошлое», конкурсы, выступление творческих коллективов, мастер-классы, - уточняет районная администрация.

На празднике также состоится конкурс костюмов древнего человека и игры на варгане. Организаторы уже начали принимать заявки от желающих.

Напомним, День мамонта отмечают в Усольском районе отмечают с 2018 года.

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