Рассказываем, сколько продлится ограничение движения по улице Польских Повстанцев в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автомобилисты! Ограничение движения по улице Польских Повстанцев в Иркутске продлится больше месяца. Это связано с сужением проезжей части и проведением плановых ремонтных работ на тепловых сетях. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

Ограничение движения по улице Польских Повстанцев в Иркутске: сроки

- Ограничения будут действовать: с 8.00 часов 8 августа до 20.00 часов 28 августа 2022 года в районе дома № 3. А также с 8.00 часов 29 августа до 20.00 часов 11 сентября 2022 года в районе дома № 18, - уточнили в администрации города.

Ограничение движения по улице Польских Повстанцев в Иркутске внесет изменения в планы многих автомобилистов. Водителей просят быть внимательными и заблаговременно продумывать маршрут с учетом аварийных земляных работ на некоторых участках.

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