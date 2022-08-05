В Иркутске начали ремонт улицы Александра Невского

В Иркутске начали ремонт дороги на улице Александра Невского. Фото: администрация Иркутска.

Улицу Александра Невского начали ремонтировать в Иркутске. На участке от улицы Красных Мадьяр до 1-й Советской починят проезжую часть и тротуары, переустроят колодцы, нанесут свежую разметку, восстановят "зебры" и освещение, заменят ограждения и бордюры.

Эта улица изначально не входила в план ремонта на 2022 год, но региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства и мэрия города выделили дополнительные деньги.

- Здесь работает надежный подрядчик, который с опережением сроков завершает ремонт окружной дороги в Университетском. Убежден, что и этот участок будет выполнен качественно, - подчеркнул мэр столицы Приангарья Руслан Болотов.

Обновление улицы должны закончить до конца ноября. Всего в этом году в Иркутске приводят в порядок 18 дорог общей длиной свыше 20 километров.