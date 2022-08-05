79-летнюю сборщицу грибов разыскивают в Черемховском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

79-летнюю Любовь Пшеничникову разыскивают в Черемховском районе. Женщина вместе с супругом отправилась за грибами в лес недалеко от села Голуметь. В какой-то момент муж понял, что потерял из виду супругу. Он попытался найти ее сам, но после безуспешных попыток обратился к полицейским. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Приметы пропавшей: рост около 165 см, среднего телосложения, волосы длинные, седые. Была одета в серую куртку, черные брюки, серые резиновые сапоги. На голове был завязан платок, уточнили полицейские.

Сейчас поисковая операция продолжается, но она осложнена сильным дождем. Пропавшую в лесу женщину ищут не только полицейские, но и местные жители. Волонтеры поисковых отрядов используют квадрокоптеры. Пока обнаружить пропавшую женщину не удалось.

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