Два человека погибли и трое пострадали при аварии в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области произошло смертельное ДТП. На трассе под Братском столкнулись автомобили «Лада» и «Hyundai ix35». Авария произошла около 8 утра. Об этом сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате случившегося погибли двое мужчин – это водитель и пассажир отечественного внедорожника, - уточнили полицейские. - Медицинская помощь потребовалась двум мужчинам и девушке, находившимся в салоне иномарки.

По предварительной информации, водитель и пассажиры универсала следовали из Усть-Кута в Красноярский край. Сейчас на месте смертельного ДТП продолжают работать полицейские и спасатели. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

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