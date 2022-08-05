Забирающегося через балкон квартирного вора ищут в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Иркутские полицейские объявили в розыск квартирного вора, который забрался в помещение через открытый балкон. О краже своего имущества сообщил 52-летний иркутянин. Он пояснил, что ночью из квартиры пропал велосипед стоимостью 25 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

- Установлено, что злоумышленник в ночное время через открытый балкон проник в квартиру жертвы. По факту кражи уже возбуждено уголовное дело, проводится расследование, - пояснили полицейские.

Жителей Иркутской области убедительно просят соблюдать элементарные правила: необходимо закрывать входную дверь при уходе из квартиры. Важно не оставлять без присмотра открытые окна и двери. Особую осторожность должны соблюдать жильцы первых и вторых этажей многоэтажных домов, а также те, кто живет в частном секторе.

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