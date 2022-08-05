Новый эндоскопический комплекс появился в госпитале Ветеранов войн в Иркутске. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В областном госпитале Ветеранов войн появилось новое эндоскопическое оборудование, которое поможет, в частности, еще эффективнее проводить раннюю диагностику онкопатологий желудочно-кишечного тракта. Комплекс стоимостью больше 22 миллионов рублей купил благотворительный Фонд «Память поколений».

- Губернатор региона Игорь Кобзев поставил задачу усилить профилактические мероприятия по обследованию пожилого населения. Мы ее решаем, - подчеркнул осуществляющий полномочия министра здравоохранения Приангарья Алексей Шелехов. - Медицинскую помощь в госпитале получают ветераны, люди, перед которыми мы все в большом долгу. Забота о них - наша обязанность. Благодарим спонсоров, которые помогли закупить дополнительное оборудование.

В госпитале есть современные аппараты для диагностики и реабилитации, а также все нужное для комфортного пребывания. В 2020 году в медучреждение поставили компьютерный томограф, аппараты УЗИ и искусственной вентиляции легких, поскольку здесь лечили пациентов с коронавирусом, и не только из нашего региона, но даже из других стран.

За год в госпитале Ветеранов войн лечат свыше 3,2 тысячи пациентов из разных территорий Приангарья.