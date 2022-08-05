Бывшего руководителя отделения судебных приставов осудили за взятку в Шелехове Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Экс-руководителя отделения судебных приставов в Шелехове осудили. 42-летнюю женщину признали виновной в получении взятки в составе группы лиц по предварительному сговору. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ и ГУ МВД России по Иркутской области. Об этом сообщает региональный СУ СК России.

Следствием и судом установлено, что в октябре 2019 года экс- начальник отделения судебных приставов совместно с одним из подчиненных получила взятку от руководителя фирмы за снятие ареста с банковского счета и возврат денег на счет компании, - поясняют следователи.

Общая сумма взятки составила 480 тысяч рублей. Подозреваемых задержали, на рабочих местах и в квартирах провели обыски. Суд признал женщину виновной и назначил ей условно 7 лет и 6 месяцев лишения свободы, штраф в 200 тысяч рублей и установил запрет на право работать в рядах госслужащих на протяжении 5 лет.

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