Иркутская область передала Кировску коммунальную технику. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Иркутская область помогает восстанавливаться Кировску, что в Луганской Народной Республике. Губернатор региона Игорь Кобзев посетил город и лично вручил коммунальщикам ключи от современной специализированной техники - это илососная машина, самосвал, КамАЗ, оснащенный краном-манипулятором, мусоровоз и малогабаритный погрузчик. Всего территории передадут 13 машин. И это только часть поддержки.

- Мы определили план дальнейшего развития вашей территории. Он будет действовать не один год, - обратился к жителям Кировска Игорь Кобзев. - В первую очередь видим, какая у вас непростая ситуация с водоснабжением. Уже дали команду специалистам посмотреть водозабор, оборудование, линии водоснабжения.

Глава Кировска Виктория Сергеева выразила надежду, что при поддержке нашего региона удастся восстановить не только водоснабжение, но также жилые дома, социальные объекты и дороги, поврежденные за последние восемь лет.

- Я верю, что у нас все получится, и наш город будет цвести, - сказала Виктория Сергеева.

Напомним, Приангарье заключило соглашение о сотрудничестве с Кировском. Во время визита делегация Иркутской области также передала кировчанам гуманитарную помощь.