Игру в покер организовал в подвале многоэтажки житель Иркутска и поплатился за это. Фото: Предоставлено "КП"

В Иркутске мужчина обвиняется в незаконном проведении азартных игр. Обвинение в этом предъявлено "предприимчивому" жителю Октябрьского района города, который решил разбогатеть на игре в покер. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. Уголовное дело возбуждено по материалам ГУ МВД региона.

- По версии следствия, с 6 по 28 июля 30-летний мужчина организовал незаконную деятельность по проведению азартных игр с использованием игрового оборудования, - сообщают в ведомстве.

"Предприниматель" решил, что все просто - арендовал подвальное помещение, купил фишки и карты для игры в покер, потратился на два стола. И началось. Но, как видим, незаконные азартные игры через две недели были прекращены полицией города. А сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Следователи продолжают расследовать уголовное дело.