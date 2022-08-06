Ночью на плотине ГЭС в Иркутске мотоциклист столкнулся с «Ниссан Тиида»

Ночью на плотине ГЭС в Иркутске мотоциклист столкнулся «Ниссан Тиида». Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские в Иркутске выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Он чудом остался жив. Авария произошла около половины второго ночи 6 августа на плотине ГЭС. Об этом сообщают в ГУ МВД по Иркутской области.

- Установлено, что водитель мотоцикла «Рэйсер», без государственного номера и не имея соответствующей категории в водительском удостоверении, столкнулся с двигающейся во встречном направлении автомашиной «Ниссан Тиида», - уточняют в полиции.

Чаще всего такие аварии заканчиваются трагически. В этот раз мотоциклисту все-таки относительно повезло - он, хотя и получил серьезные травмы, но остался жив и попал в больницу. Сейчас за его выздоровление борются врачи. А сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить подробно, при каких обстоятельствах произошла эта ночная авария.

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