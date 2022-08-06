В столкновении двух иномарок недалеко от Усолья-Сибирского погибли 2 человека. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Усольском районе полицейские работают на месте ДТП, в котором погибли два человека. Авария случилась 6 августа, в 8. 20 утра на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь», рядом с поселком Железнодорожный. Подробности сообщают в ГУ МВД по Иркутской области.

-По предварительной информации, 28-летний водитель автомашины «Тойота Королла Аксио», следуя в направлении города Иркутска, допустил столкновение с «Киа Рио», двигавшемся во встречном направлении, - уточняют в полиции.

В результате аварии от полученных травм на месте происшествия погибли водитель и пассажир «Киа». Сейчас задача сотрудников ГИБДД региона - восстановить все обстоятельства этой трагедии и ее причины. Пока неизвестны данные о погибших.

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