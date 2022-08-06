В Иркутске горит деревянный особняк на улице Чехова. Фото: Алина Тресвятская.

Сегодня в 16:21 в пожарно-спасательную службу города Иркутска поступило сообщение о пожаре в деревянном двухэтажном доме на улице Чехова. На момент прибытия первых подразделений все жильцы дома самостоятельно эвакуировались. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

-Пожар начался на втором этаже здания, - уточняют в МЧС. - Горит и кровля дома. Общая площадь пожара около 150 квадратных метров.

Буквально через полчаса расчеты МЧС остановили его распространение огня. Сейчас задача - полностью с ним справиться. И выяснить, из-за чего загорелся старый особняк.

Огромное количество прохожих, которые в выходной день оказались в историческом центре Иркутска, переживают по поводу пожара. Люди понимают, что такие случаи - беда старого городского центра.