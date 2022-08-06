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Общество6 августа 2022 10:41

В сентябре в школах Иркутской области появятся советники по воспитанию

К обучению уже приступили 570 педагогов
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
В сентябре в школах Иркутской области появятся советники по воспитанию.

В сентябре в школах Иркутской области появятся советники по воспитанию.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области приступили к обучению 570 советников директоров по воспитанию. Специалисты начнут работать в образовательных организациях Иркутской области с начала нового учебного года. Для них организовано повышение квалификации по программе «Воспитательная деятельность в образовательных организациях». Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

-Задача советников – включить свою школу в общую федеральную воспитательную повестку, и при этом поддерживать и развивать существующие традиции организации, объединить детей, педагогов и родителей для реализации общих проектов, - уточняют в министерстве образования Иркутской области.

Отбор был серьезным. На эту работу направили тех специалистов, что победили во Всероссийском конкурсе «Навигаторы детства 2.0». Достаточно сказать, что документы на конкурс подали 1617 учителей, но лишь немногим больше половины - 902, стали лидерами. Именно из их числа выбрали 570, остальные пока в резерве. Отметим, что Иркутская область вошла в число 35 регионов страны, где стартовал этот проект.