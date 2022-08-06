Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 августа 2022 13:53

Табло в Баяндае с информацией об очереди на Ольхон скоро заработает

Время ожидания парома на Ольхоне сократилось до двух часов
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Время ожидания парома на Ольхоне сократилось до двух часов.

Время ожидания парома на Ольхоне сократилось до двух часов.

О том, как решается вопрос с многочасовым ожиданием переправы на остров Ольхон, рассказал в соцсетях глава региона. Отметим, что этот вопрос в пик туристического сезона уже многие годы остается очень болезненным. Похоже, что история сдвинулась с мертвой точки. На паромной переправе побывали представители региональной власти.

-В эту субботу ( 6 августа) картина такова – очередь порядка 40 машин на въезд, и 34 – на выезд, - отметил глава региона. - Время ожидания не более двух часов. Условия для ожидания есть. Санитарные комнаты работают. Есть, где перекусить.Для охраны порядка и общественной безопасности на переправу прибыли сотрудники спецподразделения Росгвардии. Они будут дежурить на острове и материке.

Это решение также кстати - потому что скопление большого количества раздраженных ожиданием людей неизбежно накаляет обстановку и провоцирует конфликты. Чтобы этого не произошло, за соблюдением очереди на паром будут следить представители минтранса. Также на повороте в Баяндай в сторону Хужира уже есть табло для информирования водителей о количестве машин в очереди и времени ожидания. Оно заработает в ближайшем будущем.