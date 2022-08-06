Табло в Баяндае с информацией об очереди на Ольхон скоро заработает

Время ожидания парома на Ольхоне сократилось до двух часов.

О том, как решается вопрос с многочасовым ожиданием переправы на остров Ольхон, рассказал в соцсетях глава региона. Отметим, что этот вопрос в пик туристического сезона уже многие годы остается очень болезненным. Похоже, что история сдвинулась с мертвой точки. На паромной переправе побывали представители региональной власти.

-В эту субботу ( 6 августа) картина такова – очередь порядка 40 машин на въезд, и 34 – на выезд, - отметил глава региона. - Время ожидания не более двух часов. Условия для ожидания есть. Санитарные комнаты работают. Есть, где перекусить.Для охраны порядка и общественной безопасности на переправу прибыли сотрудники спецподразделения Росгвардии. Они будут дежурить на острове и материке.

Это решение также кстати - потому что скопление большого количества раздраженных ожиданием людей неизбежно накаляет обстановку и провоцирует конфликты. Чтобы этого не произошло, за соблюдением очереди на паром будут следить представители минтранса. Также на повороте в Баяндай в сторону Хужира уже есть табло для информирования водителей о количестве машин в очереди и времени ожидания. Оно заработает в ближайшем будущем.