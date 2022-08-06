7 августа в Иркутске серьезных осадков не ожидается. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

7 августа в Иркутске переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +8...+10, днем +19...+21. Иркутяне вновь недовольно пожмут плечами - а где солнце, где августовская жара? Но прогноз Иркутского гидрометцентра на этот счет вполне однозначен. Тем более, что жителям других территорий приходится сложнее.

- В северных районах дожди, местами сильные дожди, грозы, утром туман, - предупреждают синоптики. - Днем порывы ветра до 13 м/с, в северных районах до 15 м/с. Температура ночью +7..+12, при прояснении +1...+6, днем +19...+24, при облачной погоде +12...+17.

При этом, что любопытно, в северной столице, Братске, погода ожидается один в один как в Иркутске - тоже без дождя, разве с более сильным ветром.

Но в курортное время больше интересует - а как на Байкале? Судя по прогнозу, на южном Байкале совсем нежарко, как в Иркутске - до +21 днем, зато вполне возможны краткосрочные дожди. Но настроения отдыхающим они не испортят.