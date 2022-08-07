Приехавшие в Иркутскую область из ДНР дети проведут остаток лета на Байкале. Фото: правительство Иркутской области

В Иркутскую область прибыла группа детей из Донецкой Народной Республики. На вокзале их встретили сотрудники регионального министерства соцразвития. Остаток лета ребята проведут на Байкале. О священном озере они знают только из школьной программы, но очень мечтают в нем окунуться. Об этом в социальных сетях рассказал губернатор Игорь Кобзев.

- Эту ночь дети проведут в городе, чтобы отдохнуть с долгой дороги. В Иркутск они добирались на поезде, - поделился глава региона. - Детей осмотрели врачи, взяли анализы на коронавирус.

Детей ждет разнообразная развлекательная программа, включающая в себя как творческие, так и спортивные мероприятия. Также юные туристы во время экскурсии по Иркутску познакомятся с байкальской нерпой.

Чтобы отдых ребят не испортила плохая погода, специалисты министерства соцразвития приобрели для них новую обувь и теплую одежду, предварительно узнав предпочтения и размеры каждого ребенка.

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