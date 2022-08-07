Сотрудники Росгвардии приступили к дежурству на переправе на Ольхон. Фото: правительство Иркутской области

Для охраны правопорядка и общественной безопасности на переправу на Ольхон прибыли сотрудники спецподразделения Росгвардии. Они будут дежурить на острове и материке. Об этом в социальных сетях рассказал губернатор Игорь Кобзев.

- Соблюдение правил порядка пропуска транспортных средств на паромы обеспечат представители минтранса региона, командированные на период высокой интенсивности посещений острова, - отметил глава Приангарья.

На повороте в Баяндай в сторону Хужира установлено табло для информирования водителей о количестве машин в очереди и времени ожидания. В ближайшее время оно будет подключено к сети.

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