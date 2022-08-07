До +21 градуса потеплеет в Иркутске в воскресенье, 7 августа Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

До +21 градуса потеплеет в Иркутске в воскресенье. 7 августа в столице Приангарья осадков не ожидается. Однако синоптики предупреждают о северо-западном ветре силой 5-10 м/с.

- По Иркутской области ожидаются переменная облачность, местами небольшие дожди, в северных районах местами сильные дожди, грозы, - рассказали в Иркутском УГМС.

Утром может установиться туман. Порывы ветра достигнут 5-10 м/с, местами - 13 м/с, а в северных районах он усилится до 15 м/с. День ожидается теплым. Столбик термометра поднимется до +19...+24 градусов. При облачной погоде будет чуть прохладнее +12...+17.

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