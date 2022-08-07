Действующих пожаров в лесах Иркутской области утром 7 августа не зарегистрировано Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 7 августа в лесах Иркутской области действующих пожаров не зарегистрировано. Продолжается ликвидация локализованного пожара на севере Катангского района площадью 708 га в зоне космического мониторинга. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- На тушении 6 августа было задействовано 165 человек и 4 единицы наземной техники, - отметили в правительстве региона.

Напомним, до 15 августа на севере области действует особый противопожарный режим в лесах. Начиная с III класса пожарной опасности и выше, их посещение запрещено. За нарушение грозит ответственность вплоть до уголовной.

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