«Тойота Корона» сбила 14-летнего велосипедиста в Аларском районе Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Вечером 6 августа в Аларском районе в ДТП пострадал 14-летний школьник. Около 23 часов подросток ехал на велосипеде по обочине дороги между деревней Маломолева и селом Магоенок. В попутном направлении двигалась иномарка. Предварительно установлено, что 19-летний водитель «Тойоты Короны» сбил мальчика. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- В результате происшествия медицинская помощь потребовалась несовершеннолетнему, - рассказали в ведомствах. - Причины произошедшего и тяжесть телесных повреждений устанавливаются.

Прокуратура Аларского района проведет проверку и даст оценку исполнению законодательства в сфере профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Также полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

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