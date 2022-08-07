В Иркутске умерла журналистка Татьяна Угринович Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске умерла журналистка Татьяна Угринович. Об этом стало известно 6 августа. Татьяна Александровна стояла у истоков создания современной новостной журналистики в Иркутской области. Она была одним из первых редакторов электронной ленты новостей.

- Ее всегда очень любили, потому что она была веселой, доброй, отзывчивой, справедливой, - отзываются журналисты об ушедшей из жизни коллеге.

В Иркутске умерла журналистка Татьяна Угринович. Прощание с ней состоится во вторник, 9 августа, с 15 до 16 часов. Ритуальный зал находится по адресу улица Боткина, 10 а, на территории железнодорожной больницы.

Выражаем соболезнования родным и близким Татьяны Александровны.

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