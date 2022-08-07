Выплаты пациентам на гемодиализе начались в Иркутской области Фото: Алексей ФОКИН

В Приангарье стартовали ежемесячные социальные выплаты для всех пациентов, находящихся на гемодиализе, вне зависимости от места жительства. Сумма приравнена к прожиточному минимуму, чтобы компенсировать затраты на проезд к месту лечения и аренду жилья. Сегодня помощь в размере 14 754 рубля получают 1038 человек. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Прием документов на обновленную выплату начался с 1 июля. На сегодня подано 437 заявлений, - отметили в правительстве региона. - Гражданам, ранее получавшим ежемесячную выплату, пересчет произведен автоматически.

Напомним, заявления и документы принимаются в органах социальной защиты населения, по почте или через МФЦ.

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