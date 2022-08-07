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Дом. Семья7 августа 2022 6:13

В Иркутске бездомная кошка усыновила чужих котят и воспитывает их вместе со своими

Кошка выкармливает чужих котят вместе со своими в иркутском питомнике
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Иркутске бездомная кошка усыновила чужих котят и воспитывает их вместе со своими. Фото: питомник К-9

Иркутске бездомная кошка усыновила чужих котят и воспитывает их вместе со своими. Фото: питомник К-9

Сотрудники иркутского питомника К-9 рассказали о кошке, которая спасла чужих котят. До того, как пригреть сироток, она уже стала матерью четырех крох.

- Слепые кричащие комочки были найдены в микрорайоне Березовый, - поделились в социальных сетях питомника. – Их было пять, но, к сожалению, один из них погиб. В госпиталь малышей принесла женщина, которая обнаружила их в мусорном контейнере.

Брошенным котятам нужна была мама, так как они не могут питаться самостоятельно. В К-9 уже выхаживали одну кошачью семью, которую спасли с улицы. На удивление мать-героиня сразу же приняла крошек, как своих и начала выкармливать их молоком. Теперь у нее 8 деток. Специалисты питомника уже ищут им любящих хозяев, которые смогут забрать животных, как только те подрастут.

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