Дорожную разметку на 200 улицах и перекрестках Иркутска обновят до конца сентября. Фото: администрация Иркутска

До конца сентября в Иркутске будет дорожная разметка будет обновлена, больше чем на 200 улицах и перекрестках. Специалисты уже приступили ко второму этапу работ. Об этом в социальных сетях рассказал мэр города Руслан Болотов.

- Дорожники используют 3 типа материалов. Осевые линии выполняются белой водостойкой краской. Стоп-линии и пешеходные переходы обозначают при помощи холодного пластика. Самая стойкая технология – термопластик, его наносят на дороги в центральной части Иркутска при всех типах наземной разметки, - отметил глава Иркутска.

Работы по обновлению разметки чаще всего выполняют по ночам, чтобы не создавать пробок на дорогах и не беспокоить пешеходов.

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