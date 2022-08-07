Росводоресурсы: рост уровня воды в Байкале не угрожает Иркутску Фото: Андрей СИНЬКОВ

Уровень воды в Байкале растет примерно на 1 см в день, однако это не угрожает Иркутску подтоплением, как это было в прошлом году. Об этом заявил руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

- По данным метеорологов в этом году ожидается небольшой пик паводка, который через неделю пройдет, - рассказал глава ведомства. - Сейчас этот вопрос на контроле, никаких подтоплений дачных поселков и так далее не ожидается.

Напомним, летом прошлого из-за повышенного уровня воды в Байкале был увеличен сброс воды на ГЭС Ангарского каскада. При этом высокий уровень воды отмечался в реке Ангаре. Все это привело к подтоплению части областного центра.

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