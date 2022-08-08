Синоптики порадовали прогнозом погоды в Иркутске на 8 августа

До +25 потеплеет в Иркутске 8 августа Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Погода в Иркутске 8 августа будет теплой. После слегка прохладных выходных в город снова возвращается отличная погода. Сегодня в Иркутске +23…+25. И еще отличная новость – осадков не ожидается. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

- Погода в Иркутске 8 августа обещает быть с переменной облачностью, днем пожует юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с, - говорят метеорологи.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – составляет 723 миллиметра ртутного столба. Что касается прогноза по региону, то погода в Иркутской области 8 августа также будет с переменной облачностью. Местами в Приангарье прольются небольшие дожди, на севере области – кратковременные, возможны грозы.

Ветер по области «гуляет» юго-западный и юго-восточный со скоростью 5-10 м/с, местами вероятны порывы до 14 м/с. Показания уличных термометров в понедельник по региону станут колебаться от +21 до +26. Если небо затянут облака, похолодает до +13…+18.

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