В домах Свердловского и Правобережного округов Иркутска 8 августа ограничат электроснабжение Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В понедельник 8 августа в домах Правобережного и Свердловского округов Иркутска будет частично ограничено электроснабжение. Плановое отключение связано с проведением плановых работ. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.

- Без света на срок от одного до десяти часов останутся дома на улицах Чайковского, Жуковского, Касаткина, 4-й и 5-й Железнодорожных, Чернышевского в Свердловском округе, - уточнили в электросетевой компании. - В Правобережном округе без электричества останутся жители домов на улицах Шевцова и Марата.

Точные адреса отключений можно уточнить в Едином информационном центре. Длительность ограничения электроэнергии будет напрямую зависеть от текущих метеоусловий в Иркутске и выявленных дефектов на обследуемом оборудовании.

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