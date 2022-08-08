Роспотребнадзор предупредил об опасности купания на реке Белой в Усольском районе Фото: Иван МАКЕЕВ

Роспотребнадзор не рекомендует купаться на реке Белой в Усольском районе. Специалисты ведомства провели мониторинг качества воды в местах массового отдыха и пришли к выводу, что водные процедуры могут быть опасны для здоровья отдыхающих.

- По результатам исследований установлено несоответствие качества воды водоемов 2 категории по микробиологическим показателям в Усольском районе на реке Белая в районе поселка Новомальтинск, села Мальта, возле турбазы «Песчаная», - уточнили в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.

Отметим, что в регионе в летний период организован мониторинг качества воды в 62 точках. При несоответствии воды установленным требованиям СанПиН Роспотребнадзор предупреждает отдыхающих о риске для здоровья купающихся иркутян.

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