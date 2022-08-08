Пациентам на гемодиализе в Иркутской области начали выплачивать деньги. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Жителям Иркутской области, которые находятся на гемодиализе (метод лечения хронических болезней почек - Ред.), с 1 августа начали выплачивать по 14754 рубля в месяц. Такую сумму назначили по поручению губернатора региона Игоря Кобзева.

- Размер выплаты на дорогу к месту проведения гемодиализа и аренду жилья не соответствовал современной экономической ситуации, - отметил Игорь Кобзев. - К тому же, ее не получали пациенты, которые живут в местах проведения процедуры, а им также приходится добираться до медицинских учреждений. Теперь 1038 человек получают ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума.

Документы на обновленную выплату в Иркутской области принимают с 1 июля, за это время сибиряки подали 437 заявлений.

КОНКРЕТНО

Как оформить социальную выплату

• Необходимо подготовить заявление, паспорт, медицинское заключение (справку) из медучреждения о наличии заболевания и назначенных процедурах гемодиализа.

• Передать документы лично в социальную защиту населения, либо отправить по почте или передать через многофункциональные центры.

• Тем, кто раньше получал такую выплату, сумму пересчитают автоматически - никуда обращаться не нужно.