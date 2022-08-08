Портрет легендарного командира Масловского появился на фасаде дома в Нижнеудинске. Фото: арт-студия "Ярко"

Один из серых фасадов дома в Нижнеудинске украсил портрет легендарного командира Масловского. Его письмо сыну Юрию, написанное накануне военной операции, из которой он не планировал вернуться живым, политработники многих рот и батальонов советской армии зачитывали бойцам перед боем, публиковалось в десятках газет. Авторами работы стали художники арт-студии из Братска.

- Дни были достаточно пасмурные и дождливые, - рассказал "КП"-Иркутск" один из художников Андрей Артемьев. - Как только дождь закончился, мы приступили к первым работам. На создание проекта ушло 4 дня, примерно по 6 часов каждый день и вечерне-ночная разметка в течение 4х часов. Акриловые фасадные краски покрыты акриловым лаком и силиконовой пропиткой для защиты.

Напомним, в 1944-м году капитан Гавриил Масловский получил приказ проникнуть на территорию противника и уничтожить гитлеровский склад боеприпасов, в котором находились авиа бомбы и снаряды для обстрела Ленинграда. Задание было выполнено, однако сам командир не вернулся.

Имя Масловского носит улица в Нижнеудинске, куда перед Великой Отечественной войной переселилась его семья. Также именем героя названа школа №10, на территории которой установлен его бюст.

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