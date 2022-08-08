Начальника РЭО ГИБДД Братска задержали по подозрению во взяточничестве. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Братске следователи возбудили уголовное дело по факту взяточничества. Под подозрение попал начальник РЭО ГИБДД Братска, а также двое подчиненных. Расследование началось по материалам УФСБ России по Иркутской области и органов собственной безопасности регионального ГУ МВД России. Об этом сообщают СУ СК России по Иркутской области и ГУ МВД России по Иркутской области.

- По версии следствия, в августе 2019 года начальник РЭО ГИБДД МУ МВД России «Братское» с другими должностными лицами своего подразделения, получил взятку в размере 68 000 рублей, - уточняет СУ СК России по Иркутской области. – Взятка была получена за организацию фиктивной сдачи теоретической части экзамена для получения водительского удостоверения кандидатами.

Предполагается, что они действовали так - правильные ответы подсказывал специалист, который должен был готовить их к сдаче экзамена. Делал он это на расстоянии, с помощью технических средств.

Если суд подтвердит эту схему, то к нарушителям закона в полиции будут приняты самые жесткие меры.

- В этом случае они будут уволены из МВД по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, - отмечают в ГУ МВД.

За подчиненных придется ответить и их руководителям. Кроме того, в преступлениях, возможно, мог быть задействован и местный бизнесмен. Сейчас подозреваемые задержаны. Решается вопрос о заключении под стражу.