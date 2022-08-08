19,9 тысяч жителей Иркутской области переселят из аварийных домов

Игорь Кобзев и Константин Цицин обсудили вопросы по переселению из аварийного жилья и обновлению коммунальной инфраструктуры. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Вопросы по переселению из аварийного жилья и обновлению коммунальной инфраструктуры обсудили глава Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Константин Цицин.

Константин Цицин отметил, что работу в этих направлениях нужно ускорить, губернатор с этим согласился.

- В сегодняшней непростой экономической ситуации необходимо приложить все усилия для того, чтобы реализовать программу переселения своевременно и качественно, - сказал Игорь Кобзев.

Так, в Приангарье планируют переселить 19953 человека из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. На это выделят 18,3 миллиарда рублей, включая помощь Фонда реформирования ЖКХ.

На строительство и реконструкцию изношенной коммунальной инфраструктуры Иркутская область получит заем в 2,5 миллиарда рублей от Фонда ЖКХ.

Отмети, что регион подал пять заявок, чтобы получить финансовую поддержку по обновлению в сферах тепло- и водоснабжения. Два проекта уже одобрены - это модернизация теплоснабжения в Иркутске и Киренске. Необходимым правилам соответствует и проект по селу Савватеевка, что под Ангарском. На рассмотрении - заявки по поселку Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района и Нижнеилимскому району. Общая стоимость по всем заявкам - 3,1 миллиарда рублей.