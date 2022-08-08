В этом году в Иркутской области построят 1,2 миллиона квадратных метров жилья Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В этом году в Приангарье планируют построить 1,2 миллиона квадратных метров жилья - это сопоставимо с уровнем 2021 года. Все активнее возводить современные дома поручил

глава региона Игорь Кобзев.

- Наша задача - не снижать планку по вводу жилья, - подчеркнул министр строительства Иркутской области Александр Галкин. - По данным на 1 августа, в регионе уже введено 692 тысячи квадратных метров - это чуть больше 50% запланированного объема.

Отметим, что более 500 тысяч "квадратов" - это частные дома, остальное - многоэтажки.

Важно, что строят не только жилье, но и учреждения культуры и школы искусств, детсады, школы, спортзалы, инженерную инфраструктуру - всего 70 зданий, из них 56 должны завершить в этом году. Кроме того, построят, реконструируют или капитально отремонтируют 70 зданий, относящихся к медицине.

Александр Галкин рассказал и о восстановлении Тулуна после наводнения 2019 года. Министр отметил, что в городе построено 139 частных домов (это 97,9 % от запланированного объема), а до конца года должны возвести еще три дома и вручить собственникам ключи.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сколько строят по нацпроектам

227 зданий отремонтируют и возведут в Приангарье в этом году.

124 построили или привели в порядок в прошлом году.

118 - в 2020-м.