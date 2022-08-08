22 тысячи штук поддельного товара в первом полугодии изъяла Иркутская таможня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иркутской таможней с начала года обнаружено 22 тысячи единиц поддельной продукции общей стоимостью 15,5 миллионов рублей. Все мероприятия по предотвращению продажи контрафакта проходили вместе с полицейскими. Об этом сообщает Иркутская таможня.

- Основное количество контрафакта изъято из незаконного оборота в торговых точках Иркутской области. При этом 19 955 подделок составили табачные изделия, - уточнили в таможне. - Среди изъятого - конструкторы, мягкие игрушки, брелоки, электроинструменты, авточехлы, обувь, одежда.

По информации, предоставленной Иркутской таможней, в первом полугодии по этому поводу возбуждено 4 уголовных дела, а также 19 административных.

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