Экс-супруг поджег машину бывшей возлюбленной в Усольском районе и скрылся. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Усольском районе в розыск объявлен мужчина, который подозревается в поджоге автомобиля «Мазда-Атенза». С заявлением в полицию об уничтожении имущества обратилась 32-летняя ангарчанка. Она рассказала, что приехала в поселок Тайтурка к сестре и случайно встретила бывшего мужа. Подробности произошедшего сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

- После разговора с экс-супругом, ангарчанка ушла в дом к сестре, а мужчина остался на улице возле ее авто. Через несколько минут, из окна дома, владелица машины увидела дым и горящий автомобиль, - поясняют полицейские.

Вероятный поджигатель с места происшествия скрылся, сейчас он объявлен в розыск. Примечательно, что машина приобреталась женщиной еще до брака, законных прав на имущество бывший муж не имеет.

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