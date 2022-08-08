Двух сборщиц грибов продолжают искать в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двух потерявшихся сборщиц грибов продолжают искать в Иркутской области. Всего же за субботу и воскресенье заблудилось пять человек, трое из них были найдены. Об этом сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

- 7 августа ушла в лес 84-летняя Антонида Романенко из Нижнеудинского района. Женщине на вид 80-85 лет, низкого роста, среднего телосложения. Возможно, с женщиной находятся две собаки, - сообщили в полиции. - 87-летняя Анна Шипачева 4 августа пенсионерка ушла в лес под Ангарском и не вернулась.

Сейчас поиском потерявшихся женщин занимаются полицейские, спасатели, волонтеры и члены семьи. Используются квадрокоптеры, наряды патрулируют дороги, используются звуковые сигналы. К сожалению, пока поиски результатов не дали.

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