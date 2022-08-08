Рост промышленного производства зафиксирован в Иркутской области.
Фото: Мария АНАНОВА
В Иркутской области наблюдается рост промышленного производства. Иркутскстат подвел итоги работы предприятий за первые шесть месяцев 2022 года. Об этом сообщает правительство Иркутской области.
Федеральные и региональные меры поддержки позволили удержать позиции в сфере производства и увеличить показатели по большинству направлений, - рассказали в региональном правительстве. - Сейчас продолжаем поддерживать курс на технологический суверенитет.
Отмечается, что за шесть месяцев добыча металлической руды увеличилась на 10%, нефти и газа на 5,4%, а угля – на 1,9%. Рост показателей зафиксирован и в сфере обработки неметаллической продукции, и в секторе производства лекарств, и при выпуске упаковки из пластика.
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