В заброшенном здании на территории ИВВАИУ в Иркутске произошел пожар Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В заброшенном здании на территории ИВВАИУ на улице Советской в Иркутске начался пожар. Внутри двухэтажного строения на значительной площади горит мусор. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.

- На месте работают 5 единиц техники и 19 человек. Пострадавших нет, - уточнили в ведомстве.

Информация о причинах пожара и его ликвидации уточняется.

В 17:14 завершена ликвидация открытого горения на площади 10 квадратных метров.

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