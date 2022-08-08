Рассказываем, по каким адресам ждать отключения света 9 августа в Иркутске и Маркова Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Отключения света 9 августа в Иркутске и Маркова пройдут в трех районах. Неудобства придется перетерпеть жителям Свердловского, Правобережного, и Ленинского районов. Самое долгое из них продлится до 10 часов, самое кратковременное - час. Об этом сообщают в соцсетях компании «Иркутские электросети».

- Света не будет в Юбилейном, Университетском, в Маркова, а также на улицах Рабочего Штаба, Баррикад, Напольной и других, - отметили в аккаунте компании.

Также жителей районов, где пройдут отключения света 9 августа в Иркутске и Маркова, предупреждают о том, что возможны корректировки в плане работ. К примеру, из-за погодных условий и при выявлении дефектов энергооборудования.

Отключения света 9 августа в Иркутске и Маркова: адреса, сроки

Актуальные адреса и сроки

Свет отключат в трех районах Иркутска и Маркова

Самое кратковременное отключение света продлится не больше часа.

Отключения продлятся до 10 часов.

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