МЧС: Получившего травму туриста спасатели эвакуировали с Хамар-Дабана. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Седьмого августа спасательные работы развернулись на Хамар-Дабане. В горах, на тропе у Чертова озера, получил травму ноги 38-летний житель Шелехова. Его эвакуацией занимались спасатели БПСО МЧС России и Южного поисково-спасательного отряда региональной пожарно-спасательной службы. Подробности сообщают в ГУ МЧС России.

- Группа была зарегистрирована, нитка ее маршрута была нам известна, что значительно облегчило задачу по определению местоположения пострадавшего, когда туристы вышли с нами на связь, - рассказал спасатель I класса Южного поисково-спасательного отряда пожарно-спасательной службы Иркутской области Федор Колодяжный. - В целом, члены группы действовали слажено и грамотно.

После того, как их товарищ получил травму голеностопа, одного они его не бросили - решили сняться с маршрута. При этом несколько человек спустились ниже и связались с МЧС. Другие остались с пострадавшим. Запас продуктов и воды был, как и необходимые обезболивающие препараты.

Спасатели отправились в путь на КАМАЗах и квадроциклах, часть пути - пешком. Друзья пострадавшего вкололи ему обезболивающее, соорудили костыль, дали обувь на несколько размеров больше - был сильный отек. Снимая одного туриста, спасатели встретили еще одну группу, где также оказался мужчина - с травмой голеностопа. Обоих доставили в Слюдянскую больницу.