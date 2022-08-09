До +26 градусов прогреется воздух в Иркутске днем 9 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Иркутске 9 августа вернет сибиряков в жаркое лето. Сегодня днем воздух в областном центре прогреется до +24…+26 градусов. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

- Погода в Иркутске 9 августа будет с переменной облачностью, - говорят метеорологи. – Осадков не ожидается. В городе дует восточный ветер, скорость воздушных потоков составляет 5-10 м/с.

Атмосферное давление в Иркутске во вторник, по данным Яндекса, в норме – 720 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 9 августа не такая приятная, как в столице Приангарья. Местами по области прольются кратковременные дожди, местами отгремят грозы, порывы ветра могут достигать 14 м/с.

Столбики уличных термометров днем поднимутся до +21…+26 градусов, если небо закроют облака, показатели опустятся до +13…+18.

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