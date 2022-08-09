Трехлетний ребенок погиб на пожаре в Покосном в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В селе Покосное в Иркутской области произошла трагедия. На пожаре в одном из домов погиб ребенок. Об этом сообщил мэр Братского района Александр Дубровин.

Огонь вспыхнул днем 8 августа. В доме в тот момент находилась мать с четырьмя детьми.

- К большому сожалению, не смотря на все усилия медиков, спасти одного ребенка 2019 года рождения не удалось, - отметил глава района.

На месте работали оперативные службы. Дознавателям предстоит выяснить, из-за чего в доме разгорелось пламя. Все обстоятельства смерти трехлетнего малыша уточняются. Проверку также проведет региональная прокуратура.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о пожарной безопасности, профилактики безнадзорности несовершеннолетних, а также иным обстоятельствам способствовавшим произошедшему, - говорят в прокуратуре Иркутской области. - По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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